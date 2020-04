Tuffi | la NextGen maschile | i 5 migliori under20 da seguire | Serena | Zaongyuan | Carter

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) Non solo Cina, nel futuro deimondiali. Anche Australia, Gran Bretagna e soprattutto Russia stanno vivendo un ottimo ricambio generazionale. Va detto, tra l’altro, che i cinesi al momento preferiscono tenere una squadra con un’età media piuttosto alta rispetto ai loro standard e il vero rinnovamento l’hanno messo in atto ‘solo’ nella piattaforma femminile con l’inserimento subito vincente di Lu We e Chen Yuxi. Tra i maschi il nome interessante è quello di Wang Zongyuan, 18 anni, nel 2019 oro da 1 metro sia ai Mondiali senior che ai Mondiali militari, naturalmente su gara non olimpica. Ma ha mostrato doti intrigantii, anche di freddezza. Pur sapendo che nella squadrone orientale le gerarchie possono essere soverchiate da un mese con l’altro. Le World Series, se ripartiranno, ci daranno nuove indicazioni. La Gran Bretagna cerca ...