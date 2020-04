Tour de France 2020 a porte chiuse? L’affondo del Ministro dello Sport transalpino: “Se non si corresse non sarebbe la fine del mondo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Tour de France si dovrebbe disputare dal 29 agosto al 20 settembre ma il condizionale è d’obbligo visto che tutto il mondo sta facendo i conti con una terribile pandemia. La situazione sembra essere in via di miglioramento ma l’emergenza sanitaria è ancora palpabile e tutti i Paesi sono alle prese con questa complicata situazione che ha fermato lo Sport a inizio marzo. La speranza è che la Grande Boucle possa andare regolarmente in scena nelle nuove date fissate ufficialmente dall’UCI, la corsa a tappe più prestigiosa del calendario internazionale è stata rinviata di un paio di mesi proprio per avere la certezza che si potesse disputare anche con la presenza del pubblico sulle strade. Gli organizzatori di ASO avevano sempre escluso le porte chiuse proprio perché snaturavano l’evento, da sempre una vera e propria festa ... Leggi su oasport La ministra francese Maracineau : «Lo sport non è prioritario - il Tour annullato non è un tragedia»

Giro d’Italia e Tour de France : il nuovo calendario li rende ancor più incompatibili. Possibile l’accoppiata Grande Boucle-Vuelta

Tutto lo sport francese a rischio nel 2020, compreso il Tour de France di Ciclismo e il Roland Garros di tennis. Lo si capisce dalle dichiarazioni della ministra dello sport Roxana Maracineanu: “Lo ...

CORONAVIRUS - Ciclismo, Guardascione: "Tour de France? Vedo difficoltà di tipo logistico, ma partirà"

Sul Tour de France: Sono ottimista e i numeri confortano. Forse vedo più difficoltà di tipo logistico, ma sono convinto che il Tour partirà. Il Team Bahrain McLaren è pronto per partire con le nostre ...

