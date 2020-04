Spinazzola: «Champions con la Juve indimenticabile. Sulla Roma…» (Di giovedì 23 aprile 2020) L’esterno della Roma Spinazzola ha parlato dell’esordio in Champions League con la Juventus e del suo presente in giallorosso Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di passato e presente, a partire dalla Juventus: «Sono veramente fenomeni, sotto l’aspetto fisico e tecnico ma soprattutto mentalmente. Ho imparato tanto in quell’anno. La prima presenza in Champions resterà indimenticabile per me, spero di giocarne altre gare in questa competizione con la Roma. È il nostro obiettivo, sarà dura ma è il nostro obiettivo». «Dalla Roma sono passati davvero tantissimi campioni. Da piccolo guardavo Batistuta, fenomeni come Totti e Cassano: guardavi la Roma solo per loro, facevano divertire. Questa è sempre stata una squadra che mi ha trasmesso allegria nel vederla giocare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 aprile 2020) L’esterno della Romaha parlato dell’esordio inLeague con lantus e del suo presente in giallorosso Leonardoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di passato e presente, a partire dallantus: «Sono veramente fenomeni, sotto l’aspetto fisico e tecnico ma soprattutto mentalmente. Ho imparato tanto in quell’anno. La prima presenza inresteràper me, spero di giocarne altre gare in questa competizione con la Roma. È il nostro obiettivo, sarà dura ma è il nostro obiettivo». «Dalla Roma sono passati davvero tantissimi campioni. Da piccolo guardavo Batistuta, fenomeni come Totti e Cassano: guardavi la Roma solo per loro, facevano divertire. Questa è sempre stata una squadra che mi ha trasmesso allegria nel vederla giocare ...

