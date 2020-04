Oggi il Consiglio europeo sul Coronavirus. Merkel: “No a Eurobond, processo troppo lungo. Meglio maggiori contributi a bilancio Ue” (Di giovedì 23 aprile 2020) Consiglio europeo Oggi, 23 aprile 2020: le varie posizioni Coronavirus Quella di Oggi, giovedì 23 aprile 2020, è una giornata molto importante per l’Unione europea nella lotta al Coronavirus: a partire dalle ore 15 c’è infatti la riunione del Consiglio europeo, chiamato a stabilire quale sarà la risposta comunitaria alla crisi economica causata dal Covid-19. I capi di Stato e di governo dell’Unione europea si vedono in videoconferenza nel tentativo di ufficializzare quale sarà lo strumento per garantire il sostegno economico ai Paesi più colpiti. La riunione si preannuncia abbastanza infuocata, dal momento che non c’è ancora un sostanziale accordo tra i vari Paesi membri, divisi su due fronti principali. Senza dimenticare il primo, informale documento economico firmato due settimane fa dall’Eurogruppo, la ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : oggi il Consiglio europeo - passo in avanti sul Recovery Fund?

