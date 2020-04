“Non perdiamoci di vista”. Le conferenze in rete di Fratelli d’Italia nonostante il virus (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo un primo e giusto smarrimento all’indomani del Decreto del 9 marzo 2020, che ha obbligato tutti gli italiani nelle proprie case, c’è qualcuno che ha riorganizzato le idee. E ha pensato a come mantenere vivo il contatto con i propri iscritti e militanti. Continuando a fare informazione e approfondimento su temi di strettissima attualità. Così è nata l’idea delle videoconferenze in rete di Patria e Libertà, coordinamento romano dei circoli di Fratelli d’Italia. E dei ragazzi di Magnitudo Italia. Video conferenze di Fratelli d’Italia “Non volevamo perderci di vista e soprattutto volevamo dare una mano a capire qualcosa in più di questa situazione. Mai vissuta prima dalla nostra nazione. Che ha creato sicuramente smarrimento, difficoltà e dubbi in tanti”. Lo raccontano Ugo Cassone e Federico ... Leggi su secoloditalia Cisl Fp - lettera aperta del segretario generale Santacroce : “Non perdiamoci d’animo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo un primo e giusto smarrimento all’indomani del Decreto del 9 marzo 2020, che ha obbligato tutti gli italiani nelle proprie case, c’è qualcuno che ha riorganizzato le idee. E ha pensato a come mantenere vivo il contatto con i propri iscritti e militanti. Continuando a fare informazione e approfondimento su temi di strettissima attualità. Così è nata l’idea delle videoindi Patria e Libertà, coordinamento romano dei circoli did’Italia. E dei ragazzi di Magnitudo Italia. Videodid’Italia “Non volevamo perderci di vista e soprattutto volevamo dare una mano a capire qualcosa in più di questa situazione. Mai vissuta prima dalla nostra nazione. Che ha creato sicuramente smarrimento, difficoltà e dubbi in tanti”. Lo raccontano Ugo Cassone e Federico ...

SecolodItalia1 : “Non perdiamoci di vista”. Le conferenze in rete di Fratelli d’Italia nonostante il virus - robertomeneghe2 : @danmatt65 @SilviaCostanza4 uniti si può, coraggio! non perdiamoci d'animo #silviaromanolibera #Patrickgeoorgezaky… - novaratwitta : 'Non perdiamoci di vista': il progetto di Anffas per aiutare persone con disabilità e famiglie durante l’emergenza… - viverefermo : Altidona: Non perdiamoci di vista, la cultura non si ferma - Ilikepuglia : 'Non perdiamoci di vista': ecco l'iniziativa per supportare gli operatori culturali e del turismo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non perdiamoci