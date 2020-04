“Non ho mai pippato cocaina”: Salvini risponde in diretta Instagram (Di giovedì 23 aprile 2020) Salvini risponde in diretta Instagram: “Non ho mai pippato cocaina” “Matteo ma pippi cocaina?”. “No ‘Diablo’, non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo mai fatto”. Il botta e risposta virtuale è andato in scena durante una diretta Instagram dell’ex ministro degli Interni Matteo Salvini che ha prontamente risposto a uno dei tanti commenti apparsi durante il live sulla piattaforma social. Non è una novità che il leader della Lega si sottoponga a lunghe dirette sui social, in cui in questi giorni di quarantena sta anche rispondendo alle domande di chi lo segue. E così, nel bel mezzo di una delle sue dirette, Salvini ha voluto rispondere anche a una domanda scomoda come questa. Il video integrale non è più disponibile dal momento che si cancella ... Leggi su tpi Matteo Salvini attaccato durante una diretta sui social risponde : “Non ho mai fatto uso di cocaina”

Barbara D’Urso : “non troverò mai nessuno come lui” e lo presenta nel video

“Sotto le coperte…”. Federica Panicucci - quel segreto svelato dal fidanzato. “Non mi stanco mai” (Di giovedì 23 aprile 2020)in: “Non ho maicocaina” “Matteo ma pippi cocaina?”. “No ‘Diablo’, non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo mai fatto”. Il botta e risposta virtuale è andato in scena durante unadell’ex ministro degli Interni Matteoche ha prontamente risposto a uno dei tanti commenti apparsi durante il live sulla piattaforma social. Non è una novità che il leader della Lega si sottoponga a lunghe dirette sui social, in cui in questi giorni di quarantena sta anchendo alle domande di chi lo segue. E così, nel bel mezzo di una delle sue dirette,ha volutore anche a una domanda scomoda come questa. Il video integrale non è più disponibile dal momento che si cancella ...

paolaturci : Non mi sono mai sentita (giustamente) superiore a nessuno ma a Vittorio Feltri si - albertoangela : La bellezza di #Matera è mutevole e meravigliosa e lo dimostra un fatto curioso: è Gerusalemme in The Passion di Me… - luigidimaio : In aiuto alle nostre forze bianche sono arrivati dall’estero oltre 330 medici e infermieri e ospedali da campo in g… - RolandCezanne : RT @catlatorre: Nel 2013 l'Avv. Taormina disse 'Non assumerei mai omosessuali nel mio studio legale'. Oggi, alla buon'ora, è arrivata la c… - PanaroGiuditta : @lauraboldrini Se non ora mai! -

Ultime Notizie dalla rete : “Non mai Coronavirus: Marcucci, 'da Pd Senato mai messa in discussione fiducia a Conte' Affaritaliani.it