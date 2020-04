Milan, Maldini: «Senza Leonardo mi sono sentito solo» (Di giovedì 23 aprile 2020) La bandiera rossonera Maldini ha raccontato la sua esperienza al Milan prima da calciatore e poi da dirigente Paolo Maldini è intervenuto durante una diretta Instagram con Christian Vieri: «Se ci saranno le condizioni, è giusto che il campionato riprenda. Ma in sicurezza. Pensando ai 25 anni di carriera e a quanto ho vinto, non ho mai pensato di andare via dal Milan. sono Milanese, Milanista. sono nato con questi colori. Per andare via da quel Milan serviva che il giocatore volesse andare via e che la società ti voleva vendere». «Il primo anno mi ha chiamato Leonardo e ho imparato tanto. Quando mi ha detto che se ne sarebbe andato, mi sono sentito solo e, forse, non in grado di fare tutto da solo. Ho lavorato con professionisti come Zvone e Massara. Ma mi piace ed è qualcosa che ti viene naturale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Milan - l'ex Guly : "Lo Scudetto del centenario è stato un sogno. Maldini deve restare"

