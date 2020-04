Mediolanum: «Non abbiamo aspettato il governo, ma ci siano dati da fare subito» (Di giovedì 23 aprile 2020) Grazie alla tecnologia, anche in un periodo così difficile, Banca Mediolanum è vicina ai sottoscrittori. «Eroghiamo credito più velocemente rispetto ai competitor» dice il direttore generale Gianluca Bosisio. «Il valore della consulenza Mediolanum ha sempre fatto la differenza, soprattutto nei momenti di estrema difficoltà e sta nell'educare i nostri clienti preparandoli alla gestione delle crisi, in modo che possano coglierne tempestivamente le occasioni guardando al futuro con razionalità. Lo dimostrano i numeri della raccolta in fondi di 147 milioni di euro a marzo anche in virtù dei meccanismi automatici dei nostri servizi». Gianluca Bosisio è direttore generale di Banca Mediolanum dal 2014 e da oltre 20 anni è nel gruppo fondato da Ennio Doris. Ha quindi visto crescere la banca nata senza sportelli nel ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 aprile 2020) Grazie alla tecnologia, anche in un periodo così difficile, Bancaè vicina ai sottoscrittori. «Eroghiamo credito più velocemente rispetto ai competitor» dice il direttore generale Gianluca Bosisio. «Il valore della consulenzaha sempre fatto la differenza, soprattutto nei momenti di estrema difficoltà e sta nell'educare i nostri clienti preparandoli alla gestione delle crisi, in modo che possano coglierne tempestivamente le occasioni guardando al futuro con razionalità. Lo dimostrano i numeri della raccolta in fondi di 147 milioni di euro a marzo anche in virtù dei meccanismi automatici dei nostri servizi». Gianluca Bosisio è direttore generale di Bancadal 2014 e da oltre 20 anni è nel gruppo fondato da Ennio Doris. Ha quindi visto crescere la banca nata senza sportelli nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediolanum Non Mediolanum: «Non abbiamo aspettato il governo, ma ci siano dati da fare subito» Panorama Mediolanum: piattaforma culturale Centodieci presenta i nuovi format in streaming

“Centodieci” non si ferma. La piattaforma culturale di Banca Mediolanum presenta i nuovi format in streaming: “Pensieri di Valore”, “Pensieri d’Arte” e “Gocce di gratitudine”. È quanto si legge in una ...

Il Punto sui Mercati: Finecobank e Banca Mediolanum

Piazza Affari in verde in attesa del decreto di aprile e giudizio sul merito creditizio italiano a parte di Standard&Poor's.

