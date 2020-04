Mascherina per tutti i lavoratori, anche negli uffici. Obbligatoria sui mezzi pubblici (Di giovedì 23 aprile 2020) C’è anche la possibilità di utilizzare la ‘leva tariffaria’ ovvero il diverso prezzo dei biglietti per evitare ogni tipo di assembramento nel trasporto pubblico nella bozza di lavoro del ministero dei Trasporti alla cabina di regia della Fase 2 che l’ANSA ha potuto visionare. L’obiettivo è evitare ogni tipo di assembramento, e dunque, con una “eventuale applicazione di leve tariffarie per distribuire la domanda”, ovvero con tariffe diverse a seconda dell’orario.Per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere guanti e Mascherina per tutta la durata del volo aereo; nel caso dei treni e bus, invece, la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti e la vendita a bordo: sono queste alcune delle misure, previste in una bozza di lavoro del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Fase 2 relativa ... Leggi su huffingtonpost La fase due per i bambini - dal 4 maggio riapertura dei parchi e uscite con la mascherina

Quarantena d’amore per Maria De Filippi - beccata in giro con la mascherina : era insieme a… [FOTO]

ItalianNavy : Anna Maria è guarita e torna a casa! Lo staff sanitario del Posto Medico Avanzato della #MarinaMilitare a #Jesi, sa… - paoloroversi : Quando protesti per sostenere che il #COVID19 è solo una bugia ma ti metti la mascherina perché 'non si sa mai' non… - rtl1025 : ?? Obbligo guanti e mascherina per tutta la durata del volo aereo; nel caso dei treni e bus, possibilità di eliminar… - baritoday : Truffa sulle mascherine, ricarichi oltre il 1000% e 100 euro di spedizione per gli acquisti online: scatta sequestr… - Hygbor : << Quindi, se devo prevedere un'estate (che a Torino è il trionfo dell'afa) sui mezzi pubblici, per strada, o in qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina per ?????? CORONAVIRUS, mascherine chirurgiche: consigli per non sbagliare acquisto Bsnews.it Età 70 anni: fuori casa 10,30-18.00. Negozi 11 maggio, bar il 18. Non si viaggia tra Regioni

multa per l’anziano fuori casa fuori orario? Sia pure nella corsia temporale limitata a sette ore al giorno gli anziani riavrebbero la libertà, non piccola rispetto all’attuale lockdown, di rivedere ...

Da oggi alla Camera l'obbligo di mascherina anche quando si parla in aula, ministri compresi

Alla fine i questori di Montecitorio hanno rotto gli indugi e, dopo le ultime proteste, imposto l'uso in assemblea e nelle commissioni, anche se già ...

multa per l'anziano fuori casa fuori orario? Sia pure nella corsia temporale limitata a sette ore al giorno gli anziani riavrebbero la libertà, non piccola rispetto all'attuale lockdown, di rivedere ...