Maltempo: scantinati e strade allagate nel nord della Sardegna (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Maltempo sta attanagliando parre la Sardegna nord-occidentale. Allagamenti di strade e scantinati si sono registrati con le incessanti piogge, che hanno interessato la bassa Gallura e alcune aree della Baronia. Sono stati 21 gli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola, che a seguito degli avvisi diramati dalla Protezione Civile e dall’aumento delle portate di alcuni corsi d’acqua, sono state dislocate con diverse unita’ specializzate dotate di attrezzature specifiche per i soccorsi fluviali, nei comuni di San Teodoro e Budoni. Sono diversi anche i casi di allagamenti di scantinati e piani posti in zone interne che si trovano sotto il livello del mare. Sorvegliata speciale la diga Maccheronis di Torpe’ (Nuoro) dove i tecnici dei Comuni e degli enti preposti ai soccorsi, hanno provveduto al monitoraggio dell’invaso che ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 23 aprile 2020) Ilsta attanagliando parre la-occidentale. Allagamenti disi sono registrati con le incessanti piogge, che hanno interessato la bassa Gallura e alcune areeBaronia. Sono stati 21 gli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola, che a seguito degli avvisi diramati dalla Protezione Civile e dall’aumento delle portate di alcuni corsi d’acqua, sono state dislocate con diverse unita’ specializzate dotate di attrezzature specifiche per i soccorsi fluviali, nei comuni di San Teodoro e Budoni. Sono diversi anche i casi di allagamenti die piani posti in zone interne che si trovano sotto il livello del mare. Sorvegliata speciale la diga Maccheronis di Torpe’ (Nuoro) dove i tecnici dei Comuni e degli enti preposti ai soccorsi, hanno provveduto al monitoraggio dell’invaso che ha ...

UnioneSarda : #Sardegna - Maltempo, strade e scantinati sott'acqua in Gallura e Baronia - AnsaSardegna : Maltempo: scantinati e strade allagate in Nuorese e Gallura. Sono 21 gli interventi Vigili fuoco. Allerta per una d… - SardiniaPost : Le incessanti piogge, che hanno interessato la bassa Gallura e alcune aree della Baronia. - cagliaripad : Danni per il maltempo nel nord Sardegna: scantinati e strade allagate -