Juve, la lista di Paratici per il centrocampo: mirino puntato su tre obiettivi (Di giovedì 23 aprile 2020) La ​Juventus ha un chiaro obiettivo in vista della prossima stagione: rinforzare il centrocampo. I grandi cambiamenti sono previsti in attacco ma soprattutto nella zona nevralgica del campo, dove saranno molti gli investimenti, in entrata ma anche in uscita. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juve ha tre obiettivi nel mirino: ​Paul Pogba del Manchester United (si tratterebbe di un ritorno), Sandro Tonali del Brescia e Gaetano Castrovilli della Fiorentina.​ L’esperto di calciomercato di Sky ha... Leggi su 90min Juve - Pjanic nella lista dei cedibili : Miralem jolly di mercato per uno scambio importante

Un tesoretto da 250 milioni per costruire la Juve che verrà : la lista dei partenti è lunga

Coutinho alla Juventus?/ Calciomercato - anche il brasiliano nella lista di Paratici (Di giovedì 23 aprile 2020) La ​ntus ha un chiaro obiettivo in vista della prossima stagione: rinforzare il. I grandi cambiamenti sono previsti in attacco ma soprattutto nella zona nevralgica del campo, dove saranno molti gli investimenti, in entrata ma anche in uscita. Secondo Gianluca Di Marzio, laha trenel: ​Paul Pogba del Manchester United (si tratterebbe di un ritorno), Sandro Tonali del Brescia e Gaetano Castrovilli della Fiorentina.​ L’esperto di calciomercato di Sky ha...

UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve, non solo #Milik: la lista di #Paratici per l'attacco - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, non solo #Milik: la lista di #Paratici per l'attacco - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CDS - Napoli, se parte Koulibaly, ecco i nomi dei difensori sulla lista per sostituirlo - tuttosport : #Juve, non solo #Milik: la lista di #Paratici per l'attacco - SOSFanta : ???? #SkySport: 'La lista della #Juve per il nuovo centrocampo: occhio a questi tre obiettivi' Non c'è solo il rit… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve lista Sky: “La lista della Juve per il nuovo centrocampo: occhio a questi tre obiettivi” Calciomercato.com Juventus-Chelsea, tre affari in corso

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Juventus ha messo in lista acquisti il terzino italobrasiliano Emerson Palmieri, il regista Azzurro ed ex Napoli Jorginho e l'ala brasiliana Willian, in ...

Juve, la lista di Paratici per il centrocampo: mirino puntato su tre obiettivi

Non dico che ci sarà una rivoluzione a centrocampo nella Juve, ma cambiamenti importanti sì”. Dunque la Juve pensa a una sorta di rivoluzione in mediana. Pogba rimane in cima alla lista della spesa ma ...

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Juventus ha messo in lista acquisti il terzino italobrasiliano Emerson Palmieri, il regista Azzurro ed ex Napoli Jorginho e l'ala brasiliana Willian, in ...Non dico che ci sarà una rivoluzione a centrocampo nella Juve, ma cambiamenti importanti sì”. Dunque la Juve pensa a una sorta di rivoluzione in mediana. Pogba rimane in cima alla lista della spesa ma ...