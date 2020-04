John Cena, un compleanno speciale per il wrestler WWE: gli auguri dei colleghi (Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi è il compleanno di John Cena: la Superstar della WWE compie 43 anni ed il mondo del wrestling fa tantissimi auguri alla leggenda.John CenaJohn Cena oggi compie 43 anni: la Superstar del wrestling, che ha fatto letteralmente la storia della WWE essendo stato per ben 16 volte Campione Del Mondo, quest’oggi festeggia il suo compleanno e tutti i fan non possono che unirsi agli altri lottatori che, sui social e sicuramente anche in privato, hanno festeggiato insieme a lui questo importantissimo giorno di festa, questo traguardo. Ecco alcuni dei più importanti colleghi del settore che hanno deciso di farli pubblicamente, per la gioia di tutti i fan che si sono uniti a questo vero e proprio coro unanime nei confronti dell’uomo che, oggi part-timer, ha fatto la storia di questa disciplina divenendone una vera e propria leggenda vivente.TI ... Leggi su chenews John Cena si è ritirato dalla WWE? La verità : ci sono novità importanti

Cena con Delitto - Rian Johnson : "Smettete di pensare a Knives Out 2 come a un sequel"

Jason Bateman e John Cena insieme per il film Netflix Movie Night (Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi è ildi: la Superstar della WWE compie 43 anni ed il mondo del wrestling fa tantissimialla leggenda.oggi compie 43 anni: la Superstar del wrestling, che ha fatto letteralmente la storia della WWE essendo stato per ben 16 volte Campione Del Mondo, quest’oggi festeggia il suoe tutti i fan non possono che unirsi agli altri lottatori che, sui social e sicuramente anche in privato, hanno festeggiato insieme a lui questo importantissimo giorno di festa, questo traguardo. Ecco alcuni dei più importantidel settore che hanno deciso di farli pubblicamente, per la gioia di tutti i fan che si sono uniti a questo vero e proprio coro unanime nei confronti dell’uomo che, oggi part-timer, ha fatto la storia di questa disciplina divenendone una vera e propria leggenda vivente.TI ...

EnricoCaniato : RT @CB_Ignoranza: Oggi è il compleanno di John Cena. Se non avete mai fatto il gesto YOU CAN'T SEE ME al vostro fratellino o cuginetto non… - LucaGiunchi1 : L'ingresso di John Cena sul ring con il coro in sottofondo: Gioca come Zidane Picchia come Bruce Lee È Manolo Pestr… - Cice534 : RT @CB_Ignoranza: Oggi è il compleanno di John Cena. Se non avete mai fatto il gesto YOU CAN'T SEE ME al vostro fratellino o cuginetto non… - tenebrojfk81 : RT @CB_Ignoranza: Oggi è il compleanno di John Cena. Se non avete mai fatto il gesto YOU CAN'T SEE ME al vostro fratellino o cuginetto non… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Oggi è il compleanno di John Cena. Se non avete mai fatto il gesto YOU CAN'T SEE ME al vostro fratellino o cuginetto non… -

Ultime Notizie dalla rete : John Cena Buon compleanno John Cena! Il 16 volte Campione del Mondo compie 43 anni Everyeye Serie TV Buon compleanno John Cena! Il 16 volte Campione del Mondo compie 43 anni

Giornata particolare per gli appassionati di wrestling. Spegne oggi 43 candeline John Cena, per anni il volto della World Wrestling Entertainment di Vince McMahon, che l'ha fatto diventare un'icona a ...

Jason Bateman e John Cena insieme per il film Netflix Movie Night

Jason Bateman e John Cena stringono un'alleanza lavorativa per portare sullo schermo il film per famiglie targato Netflix Movie Night. Jason Bateman si prepara a dirigere e produrre il film per ...

Giornata particolare per gli appassionati di wrestling. Spegne oggi 43 candeline John Cena, per anni il volto della World Wrestling Entertainment di Vince McMahon, che l'ha fatto diventare un'icona a ...Jason Bateman e John Cena stringono un'alleanza lavorativa per portare sullo schermo il film per famiglie targato Netflix Movie Night. Jason Bateman si prepara a dirigere e produrre il film per ...