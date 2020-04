“Il Buco”, metafora esplicita della disuguaglianza nella società (Di giovedì 23 aprile 2020) Il film, da poco disponibile su Netflix, ritrae un esperimento sociale crudo al limite dell'horror per una fantascienza dal forte sapore sociale. «Siamo al livello 48, significa che ci stiamo nutrendo degli avanzi di 94 persone». È la semplice brutalità dell'aritmetica a colpire Goreng. Il primo giorno nella prigione si rende conto che quello che possono mangiare lui e il suo compagno di cella è ciò che «quelli di sopra» hanno lasciato sulla piattaforma prima che scendesse di un piano. (...) - Media / Società, , disuguaglianza, Serie Tv, Netflix Leggi su feedproxy.google “Il Buco” - metafora esplicita della disuguaglianza nella società (Di giovedì 23 aprile 2020) Il film, da poco disponibile su Netflix, ritrae un esperimento sociale crudo al limite dell'horror per una fantascienza dal forte sapore sociale. «Siamo al livello 48, significa che ci stiamo nutrendo degli avanzi di 94 persone». È la semplice brutalità dell'aritmetica a colpire Goreng. Il primo giornoprigione si rende conto che quello che possono mangiare lui e il suo compagno di cella è ciò che «quelli di sopra» hanno lasciato sulla piattaforma prima che scendesse di un piano. (...) - Media / Società, ,, Serie Tv, Netflix

federicomyangel : RT @gravityfucks: i locals non sanno più cosa inventarsi ora pure la macedonia nella storia, come se non sapessimo che sei fidanzata lucrez… - disastrorosa : io che ordino earcuff finti nell’attesa di fare il buco reale - mind_dirt : @myjssp E io pronto a riempirti il buco - milcom78 : RT @NymphoKyka: ??????attenzione, GALLERIA!!!??????Retweetta il buco, appena si può te lo suco???????????? - pinknwhite__ : RT @gravityfucks: i locals non sanno più cosa inventarsi ora pure la macedonia nella storia, come se non sapessimo che sei fidanzata lucrez… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Buco”