I retroscena di Blogo | Vieni da me e l' Eredità verso il ritorno lunedì 4

(Di giovedì 23 aprile 2020) Come sta accadendo al nostro paese che sta tentando faticosamente di riacquistare una certa normalità, cosa questa che dovrebbe accadere dopo il 4 maggio, anche la nostra televisione sta iniziando a ripartire.Come già accennato da queste parti sono i programmi del day time che si sta ragionando di far ripartire, ovviamente con tutti i crismi del caso.Idida me e l'il; 4 maggio su Rai1 pubblicato su TVBlog.it 23 aprile 2020 19:58.

Come sta accadendo al nostro paese che sta tentando faticosamente di riacquistare una certa normalità, cosa questa che dovrebbe accadere dopo il 4 maggio, anche la nostra televisione sta iniziando a ...A quanto apprende Blogo, infatti, la produzione del programma dedicato a cantanti alla ricerca di un rilancio sarebbe ferma (non per motivi legati all'emergenza coronavirus) e, al momento, non ne ...