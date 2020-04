Fortnite: Come completare le ultime Sfide di Mida (Di giovedì 23 aprile 2020) A partire da oggi pomeriggio sono disponibili le ultime Sfide di Mida, pronti a completarle per livellare ed ottenere le ricompense oltre poter sbloccare lo stile Ombra o Spettro per Mida? In questo articolo vi spiegheremo Come completare tutte le ultime Sfide di Mida in Fortnite. Come completare le Sfide della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 Guida alle ultime Sfide di Mida in Fortnite Elimina giocatori con un fucile pesante, un FdA e una mitraglietta Dovete semplicemente eliminare 3 nemici utilizzando ciascuna arma indicata. Cerca dei forzieri in partite diverse Aprite un qualsiasi forziere in partite differenti. Elimina un giocatore o uno scagnozzo con un’arma leggendaria o di un boss Raccogliete una qualsiasi arma leggendaria (arancione) ed eliminate 3 giocatori o scagnozzi Cura un compagno con un Bazooka a bende Raccogliete il Bazooka a bende ... Leggi su gamerbrain Travis Scott e Fortnite : come ottenere la skin del rapper - guida alle sfide

