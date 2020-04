Emofilia A | “duemila italiani con forme gravi” Novità dal fronte farmaceutico

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Sono 4-5000 i pazienticonA, mentre legravi riguardano 2000 persone. Proprio per questi ultimi pazienti è in arrivo una novità. Un anticorpo monoclonale umanizzato bispecifico (emicizumab Roche) già indicato per il trattamento di routine degli episodi emorragici in pazienti conA e inibitori del fattore VIII, che ora è indicato – e rimborsato – anche per la profilassi degli episodi di sanguinamento in adulti e bambini affetti daA grave senza inibitori del fattore VIII”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Giancarlo Castaman, direttore del Centro malattie emorragiche e della coagulazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. “Un passo avanti dal punto di vista terapeutico, ma anche una svolta in termini pratici – spiega lo specialista – ...