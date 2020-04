Dl Aprile | ecco 10 mld ‘cash’ dal governo per le imprese | 2 per pagare bollette e affitti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) Come preannunciato, all’interno del dlildovrebbe erogare – a titolo di indennità a fondo perduto – 10 mld di euro, 8 dei quali a sostegno delle aziende, mentre 2 andranno a ‘sopperire’ le difficoltà dovute all’accumulo died. Una lunga e non priva di tensione notte al Mef Intendiamoci, non è che – come qualcuno vorrebbe far credere – che sia stato tutto ‘rose e fiori’ anzi, ma a pressare duro sarebbe stato il M5s, da sempre sostenitore dei soldi ‘cash’, un po’ come accade in Francia e Germania. Ovviamente un altro impatto avrebbe avuto invece ‘andare a scalare’ le spese fiscalmente ma, fino a notte inoltrata, nella sede del Mef si è tentata un’inutile mediazione. Dunque, alle prime luci dell’alba,‘belle’e ...