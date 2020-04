Diretta Conte oggi 23 aprile 2020: conferenza stampa in live streaming (Video) (Di giovedì 23 aprile 2020) Diretta Conte oggi 23 aprile 2020, ci siamo. L’attesa conferenza stampa di Giuseppe Conte è stata fissata ufficialmente per stasera, 23 aprile 2020, alle ore 20.15. Ora, Direttamente dalla pagina Facebook ufficiale, Conte ha confermato l’orario di inizio. Ricordiamo che proprio nella giornata di oggi si è tenuto il Consiglio Europeo, e quindi, il Premier probabilmente aggiornerò anche su questo. Leggi anche: Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 23 aprile: «Numero guariti più dei nuovi casi» Diretta Conte oggi 23 aprile 2020: cosa dirà il premier Il Premier ha intanto anticipato: «Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus | Giuseppe Conte da Palazzo Chigi in diretta streaming 23 aprile

Coronavirus - Conte illustra l’accordo con l’UE per i fondi – DIRETTA

