Coronavirus, uno studio del Policlinico di Milano rivela: «In terapia intensiva muore un paziente su quattro» (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Secondo uno studio condotto dal Policlinico di Milano, uno su quattro (26%) tra i malati di Coronavirus ricoverati in terapia intensiva non ce la fa, e le morti sono più numerose tra i pazienti anziani e chi ha precedenti patologie. La ricerca ha riguardato circa 1.591 ricoveri in terapia intensiva tra il 20 febbraio e 18 marzo in 72 ospedali in Lombardia, la regione più colpita del nord Italia. Antonio Pesenti, direttore dell’Unità operativa complessa di terapia intensiva del Policlinico, ha guidato la ricerca che è stata successivamente pubblicata sulla rivista medica Jama. Courtesy of Jama NetworkI dati raccolti sono tutto meno che confortanti. Giacomo Grasselli, primo autore dello studio, spiega: «Il decorso in terapia intensiva è lungo. In media ... Leggi su open.online Coronavirus Nettuno - quarto giorno senza contagi : restano 25 i positivi

Coronavirus - va a fare la spesa in tuta ma viene multata : “faceva jogging”. La denuncia di Federica Torti - “Siamo in uno stato di polizia”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus uno Coronavirus, uno studio ‘troppo drammatico’ è stato secretato per evitare il panico Il Fatto Quotidiano Quando il virus è uno dei motivi per finire in carcere: il caso dei 4 rapinatori di Terrasini

Se per alcuni detenuti la pandemia di Covid-19 è uno dei motivi (mai l’unico finora) per il quale hanno potuto lasciare il carcere e andare ai domiciliari, per altri è proprio il virus ad essere uno ...

CORONAVIRUS - Il Premier Conte: "Grandi progressi all'esito del Consiglio Europeo, la Commissione lavorerà ad un Recovery Fund"

Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da ...

