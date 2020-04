Coronavirus | Sopravvissuta all’olocausto muore per il virus (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel New Jersey una Sopravvissuta all’olocausto è morta a causa del Coronavirus. Margit Feldman aveva 90 anni ed era stata nei campi di concentramento da adolescente. Margit Feldman, di 90 anni, è morta martedì scorso a causa delle complicazioni derivate dal Coronavirus. La donna viveva nel New Jersey ed era una Sopravvissuta all’olocausto ed è … L'articolo Coronavirus Sopravvissuta all’olocausto muore per il virus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Donna di 107 anni guarita dal coronavirus - la più anziana sopravvissuta al mondo

Sconfigge il coronavirus a 104 anni : Ada è la persona più anziana sopravvissuta al mondo - “ha già ripreso a dire il rosario”

nei pazienti più gravi affetti da Covid-19 la mortalità è stata del 49%. Una persona su due ricoverata in terapia intensiva, in sostanza poi non è sopravvissuta al contagio. E' il risultato di uno ...

Coronavirus, nasce il «ducato»: Castellino del Biferno batte moneta e pensa ai «Borbone bond»

s’è sopravvissuti a secoli di pestilenze e in ultimo al terremoto del 2002. Il virus sta colpendo meno che altrove, qui come in tutto il Molise, però si sa che la crisi sarà un’altra cosa. E che tutto ...

