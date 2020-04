Coronavirus | in Lombardia i contagiati superano quota 70 mila Altri 200 decessi ma

(Di giovedì 23 aprile 2020), i numeri della. Sono 70.165 i positivi alin, 1073 in più di ieri. Isono arrivati a 12.940 (+200), mentre i ricoverati in terapia...

Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuov… - ledimiche : RT @LucaGattuso: In attesa dei dati nazionali che arriveranno a minuti ecco quelli della Regione Lombardia. #coronavirus #COVID19 #COVID ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Lombardia, 1.073 positivi e 200 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

MILANO – Sono 70.165 i positivi al coronavirus in Lombardia, 1073 in più di ieri. I decessi sono arrivati a 12.940 (+200), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto quota 800: sono ...Foroni: dati positivi, ma battaglia ancora lunga (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 apr - I numeri sull'emergenza coronavirus nella Regione Lombardia sono sostanzialmente stabili per quanto ...