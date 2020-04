Coronavirus, Bassetti: “Il virus non è più aggressivo come all’inizio, sta perdendo forza” (Di giovedì 23 aprile 2020) Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno decisamente ben sperare. Bassetti ha dichiarato: “L’ultimo dato che emerge del bollettino della Protezione civile è che il numero dei guariti è uguale a quello dei nuovi contagi. Abbiamo poi per i dimessi un meno 500″. E poi ha aggiunto: “La mia sensazione, lavorando anche in ospedale e osservando i numeri di oggi, è che questo virus ha perso forza. Lo ha fatto anche nella tipologia di pazienti più gravi che oggi abbiamo davanti. Due settimane fa erano pazienti dal quadro clinico impressionate ora sono molto meno gravi”. Leggi su baritalianews Coronavirus - Matteo Bassetti - infettivologo è convinto che : “Non sparirà neanche quando arriverà il vaccino“

Coronavirus - Bassetti : “Ecco perché non torneremo mai più a una vita normale”

Coronavirus - l’infettivologo Bassetti : “Già immune il 15% delle persone” (Di giovedì 23 aprile 2020) Matteo, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno decisamente ben sperare.ha dichiarato: “L’ultimo dato che emerge del bollettino della Protezione civile è che il numero dei guariti è uguale a quello dei nuovi contagi. Abbiamo poi per i dimessi un meno 500″. E poi ha aggiunto: “La mia sensazione, lavorando anche in ospedale e osservando i numeri di oggi, è che questoha perso forza. Lo ha fatto anche nella tipologia di pazienti più gravi che oggi abbiamo davanti. Due settimane fa erano pazienti dal quadro clinico impressionate ora sono molto meno gravi”.

messveneto : Bassetti: in spiaggia basta la distanza, in mare non ci si infetta. 'Attenzione però alle lacrime, … - repubblica : #Coronavirus. L'infettivologo Bassetti: 'Dai test risulta positivo già quasi il 15% delle persone' - Riccbergna : Coronavirus, il Pd in Liguria contro Bassetti (e quindi contro il rettore Comanducci) - - primocanale : Coronavirus, Liguria esclusa dall'uso del Remdesivir: per Bassetti è stata 'una scelta politica' - savonanews : Coronavirus, caso Remdesivir: il Pd 'stupito' per le dichiarazioni del professor Bassetti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bassetti Coronavirus, Bassetti: "Lacrime vettore, evitare di toccarsi occhi" Adnkronos Estate al mare, l’infettivologo Bassetti: “Basta mantenere la distanza”

Intervistato durante la trasmissione di Rai3 Agorà, l’infettivologo Bassetti ha chiarito che in spiaggia si potrà andare mantenendo ... e ciò è valido non solo per il coronavirus ma anche per ogni ...

Coronavirus, Bassetti: “Il virus non è più aggressivo come all’inizio, sta perdendo forza”

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno decisamente ben sperare. Bassetti ha dichiarato: “L’ultimo dato che ...

Intervistato durante la trasmissione di Rai3 Agorà, l’infettivologo Bassetti ha chiarito che in spiaggia si potrà andare mantenendo ... e ciò è valido non solo per il coronavirus ma anche per ogni ...Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno decisamente ben sperare. Bassetti ha dichiarato: “L’ultimo dato che ...