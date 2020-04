**Coronavirus: atteso testo Def, possibile rinvio Cdm** (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – C’è attesa per il testo del Def, il Consiglio dei ministri -che avrebbe dovuto tenersi in tarda mattinata- a questo punto potrebbe slittare a venerdì-sabato, dunque dopo il Consiglio europeo. La quadra sui numeri è stata trovata, dopo una riunione al Mef terminata all’1,30 di notte, e che ha visto partire diverse telefonate da via XX Settembre ai ministri più interessati al dossier. Il dl aprile, che fino a mezzanotte si attestava a 53 miliardi, alla fine è stato ‘chiuso’ a 55.L’accordo sui numeri, raggiunto faticosamente, alla fine c’è e tiene, ma prima di convocare il Cdm c’è bisogno di un check politico con i capi delegazione, i responsabili economici e alcuni ministri della maggioranza. Al momento non è stata ancora fissata nessuna riunione, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – C’è attesa per ildel Def, il Consiglio dei ministri -che avrebbe dovuto tenersi in tarda mattinata- a questo punto potrebbe slittare a venerdì-sabato, dunque dopo il Consiglio europeo. La quadra sui numeri è stata trovata, dopo una riunione al Mef terminata all’1,30 di notte, e che ha visto partire diverse telefonate da via XX Settembre ai ministri più interessati al dossier. Il dl aprile, che fino a mezzanotte si attestava a 53 miliardi, alla fine è stato ‘chiuso’ a 55.L’accordo sui numeri, raggiunto faticosamente, alla fine c’è e tiene, ma prima di convocare il Cdm c’è bisogno di un check politico con i capi delegazione, i responsabili economici e alcuni ministri della maggioranza. Al momento non è stata ancora fissata nessuna riunione, ...

Il Principato di Monaco in crisi economica a causa del Covid-19: il deficit da 500 milioni di euro ... nuove possibilità per lo stato nel settore dell'economia digitale, nell'atteso forte recupero del ...

Toyota Yaris Cross, crossover ibrido 4×4

Debutto in digitale per Toyota Yaris Cross, l'atteso B-SUV della casa automobilistica giapponese che avrebbe dovuto essere svelato al Salone di Ginevra 2020, rinviato a causa dell'epidemia di ...

