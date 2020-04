Carminati | «Rischio infortuni muscolari se si tornerà a giocare dopo tre settimane di

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Ivan, preparatore atletico dello Zenit San Pietroburgo. Parla dei problemi che il calcio si troverà di fronte quando si ritornerà a. «Ildi, soprattutto se per esigenze di tv si tornerà alle partitetredi allenamento. Mi sembra utile, quindi, l’idea dei cinque cambi a gara». C’è soprattutto il pericolo di. «in primis. Il vantaggio è che si va verso l’estate: il caldo è più favorevole del freddo».si dice favorevole agli allenamenti a gruppi. «Perché aiutano a non caricare. Istintivamente i giocatori andrebbero subito a 100 all’ora, invece in gruppi da 5-6 ci si può allenare con gradualità». Non è preoccupato ...