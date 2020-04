Volley | Ivan Zaytsev e il possibile addio a Modena Tutti gli scenari e dove può andare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La pandemia ha costretto a sospendere i campionati italiani die a non assegnare gli scudetti, tutte le società devono fare i conti con la crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria e c’è timore per la prossima stagione. Alcune squadre potrebbero non riuscire a iscriversi alla SuperLega, altre potrebbero perdere alcuni pezzi pregiati visto che i portafogli potrebbero essere più sgonfi rispetto a questa annata: alcuni sponsor potrebbero chiamarsi fuori, la mancata disputa della fase calda del torneo e dei playoff, la rinuncia agli incassi dei botteghini potrebbero mettere in ginocchio svariate realtà. Anchedeve fare i conti con la cassa e potrebbe perdere la sua stella ovvero. La Presidente Catia Pedrini era stata molto chiara in un’intervista concessa alla Gazzetta di: “Èche ...