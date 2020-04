VIVI E LASCIA VIVERE: cast, trama, anticipazioni della fiction Rai con Elena Sofia Ricci (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da giovedì 23 aprile in prima serata su Rai 1 arriva VIVI e LASCIA VIVERE, una nuova fiction in sei prime serate con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una donna costretta a reinventare la sua intera esistenza a seguito di una tragedia che stravolge tutta la sua vita.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 23 aprile 2020Una co-produzione targata Rai fiction e Bibi Film, firmata dal regista napoletano Pappi Corsicato. Peraltro, per la prima volta Elena è sul set con la sua primogenita Emma (avuta dall’attore e regista Pino Quartullo) che nella storia interpreta il suo personaggio da giovane. Si tratta del suo primo ruolo importante e la Ricci, in un’intervista riLASCIAta al settimanale Oggi, ha espresso tutta la sua gioia: Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona. ... Leggi su tvsoap Elena Sofia Ricci ci presenta Vivi e lascia vivere - una serie che è come un sartù

Vivi e lascia vivere - il cast della fiction di Raiuno

Bianca Nappi ci racconta di Vivi e lascia vivere : “Elena Sofia Ricci? Un’amica” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da giovedì 23 aprile in prima serata su Rai 1 arriva, una nuovain sei prime serate con protagonistanei panni di una donna costretta a reinventare la sua intera esistenza a seguito di una tragedia che stravolge tutta la sua vita.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4,di giovedì 23 aprile 2020Una co-produzione targata Raie Bibi Film, firmata dal regista napoletano Pappi Corsicato. Peraltro, per la prima voltaè sul set con la sua primogenita Emma (avuta dall’attore e regista Pino Quartullo) che nella storia interpreta il suo personaggio da giovane. Si tratta del suo primo ruolo importante e la, in un’intervista rita al settimanale Oggi, ha espresso tutta la sua gioia: Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona. ...

lucainge_tweet : La cucina Tecnoinox in tv sul set della fiction “Vivi e lascia vivere” - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola La cucina Tecnoinox in tv sul set della fiction 'Vivi e lascia vivere' - albertolupini : RT @ItaliaaTavola: La cucina #Tecnoinox in tv sul set della #fiction 'Vivi e lascia vivere' #Rai @RaiUno @tecnoinox #cucina - ItaliaaTavola : La cucina #Tecnoinox in tv sul set della #fiction 'Vivi e lascia vivere' #Rai @RaiUno @tecnoinox #cucina… - MaximItalia : RT @thepinuzz: Domani sera andrà in onda in prima serata su @RaiUno la sua fiction “Vivi e lascia vivere” con @ElenaSofiaOf e questa sera 2… -