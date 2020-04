Thomas Arsenal | il padre ammette | «C’è una trattativa coi Gunners»

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ildi, giocatore dell’Atletico Madrid, ha confermato l’esistenza di unacon l’per il colchonero E’ in corso unafra Atletico Madrid e: in ballo c’è il cartellino diPartey, centrocampista in forza ai colchoneros. A rivelarlo è ildel giocatore, interrogato da Tru FM. Ecco le sue parole. «Ho chiamato mio figlio dopo aver sentito queste voci e mi ha detto che sono vere. Sta parlando con i, ma tutto dipende dall’offerta che verrà presentata all’Atletico». Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ??#Inter - piace Thomas #Partey dell'#AtleticoMadrid, ma il padre conferma: 'Contatti con l'#Arsenal' ??… - tuttitalenti : La #Roma starebbe pensando al centrocampista dell’#AtleticoMadrid Thomas #Lemar. Su di lui anche l’#Arsenal, ma la… - PialorsiDavide : Secondo vari media inglesi l'Arsenal è fortemente interessato a Thomas Partey; per il centrocampista ghanese class… - Noovyis : (Dall’Inghilterra: l’Arsenal fa sul serio per Thomas Partey. Pronta l’offerta all’Atletico) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Arsenal

Calcio News 24

Thomas Partey è sotto contratto con l'Atletico Madrid fino al giugno del 2023 ma potrebbe lasciare la Spagna per trasferirsi in Inghilterra, più precisamente a Londra. A riferirlo, in un'intervista ...Il padre di Thomas, giocatore dell’Atletico Madrid, ha confermato l’esistenza di una trattativa con l’Arsenal per il colchonero E’ in corso una trattativa fra Atletico Madrid e Arsenal: in ballo c’è ...