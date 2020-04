Somma Vesuviana | il Sindaco annuncia 6 casi di Covid-19

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Purtroppo in questi istanti è giunta la notizia di altri 6di Coronavirus presso la Clinica di Santa Maria del Pozzo dove sono stati effettuati ben 500 tamponi. Il totale sale a 7. Non si tratterebbe di cittadini sommesi ma stiamo seguendo e monitorando costantemente la situazione. Vigilerò e sarò intransigente sulle misure di sicurezza”. Lo ha dichiarato in serata Salvatore Di Sarno,dinel napoletano. L'articolo, ildi-19 proviene da Anteprima24.it.