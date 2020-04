Siciliano guarito dal Coronavirus, dopo un mese abbraccia per la prima volta il figlio neonato (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ammalato di Coronavirus e ricoverato al Niguarda di Milano ha potuto abbracciare suo figlio neonato dopo una settimana dalla nascita. Carlo, 39 anni, Siciliano e da sette anni milanese di adozione , lavora... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ammalato die ricoverato al Niguarda di Milano ha potutore suoneonatouna settimana dalla nascita. Carlo, 39 anni,e da sette anni milanese di adozione , lavora...

GazzettaDelSud : #Siciliano guarito dal #Coronavirus, dopo un mese abbraccia per la prima volta il figlio neonato… - baraggia1966 : @agorarai Sono felice per il signore di Bergamo, molto felice. Agorà dovrebbe , per dovere giornalistico, intervis… - domenicosabell1 : ... un altro guarito, siciliano, di 84 anni.. -

Ultime Notizie dalla rete : Siciliano guarito Siciliano guarito dal Coronavirus, dopo un mese abbraccia per la prima volta il figlio neonato Gazzetta del Sud Coronavirus, neopapà guarito: "Finalmente abbraccio mio figlio"

Improvvisamente la febbre, "alta, da portare al delirio". Sono i primi giorni dell'emergenza e il pensiero va subito al Sars-CoV-2. Carlo, siciliano e da 7 anni 'milanese' d'adozione, lavora come ...

Carlo, guarito da Covid e diventato papà durante il ricovero

Improvvisamente la febbre, "alta, da portare al delirio". Sono i primi giorni dell'emergenza e il pensiero va subito al Sars-CoV-2. Carlo, siciliano e da 7 anni 'milanese' d'adozione, lavora come ...

Improvvisamente la febbre, "alta, da portare al delirio". Sono i primi giorni dell'emergenza e il pensiero va subito al Sars-CoV-2. Carlo, siciliano e da 7 anni 'milanese' d'adozione, lavora come ...Improvvisamente la febbre, "alta, da portare al delirio". Sono i primi giorni dell'emergenza e il pensiero va subito al Sars-CoV-2. Carlo, siciliano e da 7 anni 'milanese' d'adozione, lavora come ...