Secondo DxOMark Samsung Galaxy S20 Ultra 5G potrebbe fare molto di più (Di mercoledì 22 aprile 2020) DxOMark promuove la fotocamera di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, ma la componente video la porta a raggiungere solo la sesta posizione L'articolo Secondo DxOMark Samsung Galaxy S20 Ultra 5G potrebbe fare molto di più proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid Non eccelle l’audio del Samsung Galaxy S20 Ultra 5G secondo DxOMark (Di mercoledì 22 aprile 2020)promuove la fotocamera diS205G, ma la componente video la porta a raggiungere solo la sesta posizione L'articoloS205Gdi più proviene da TuttoAndroid.

Forgedl1 : Il Samsung Galaxy S20 Ultra è stato sconfitto dall’Huawei P40 Pro in foto, secondo DxOMark - fordeborah5 : RT @Qualcomm_IT: ???? Complimenti a @Xiaomi Mi 10 per il suo punteggio raggiunto nei test di qualità audio secondo DXOMark Audio - solo uno d… - Qualcomm_IT : ???? Complimenti a @Xiaomi Mi 10 per il suo punteggio raggiunto nei test di qualità audio secondo DXOMark Audio - sol… - DarioConti1984 : Realme X2 Pro non è un top camera-phone, la strada è ancora molto lunga secondo DxOMark (foto) | AndroidWorld - SimoneGironi : Ing.Gironi Realme X2 Pro non è un top camera-phone, la strada è ancora molto lunga secondo DxOMark (foto) | Android… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo DxOMark Secondo DxOMark Samsung Galaxy S20 Ultra 5G potrebbe fare molto di più TuttoAndroid.net Realme X2 Pro: il comparto fotografico non è il suo forte secondo Dxomark

Nonostante le quattro fotocamere posteriori, il comparto fotografico non è il punto di forza del Realme X2 Pro. Lo smartphone ha ricevuto una sonora bocciatura da Dxomark che lo ha giudicato ...

Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+ ufficiali, foto e caratteristiche dei tre nuovi smartphone di fascia alta

Sul retro invece troviamo un comparto fotografico che ha fatto guadagnare a Honor 30 Pro+ il secondo posto nella classifica di DXOMark. Il sensore principale da 50 Megapixel (40 Mpixel per Honor 30 ...

Nonostante le quattro fotocamere posteriori, il comparto fotografico non è il punto di forza del Realme X2 Pro. Lo smartphone ha ricevuto una sonora bocciatura da Dxomark che lo ha giudicato ...Sul retro invece troviamo un comparto fotografico che ha fatto guadagnare a Honor 30 Pro+ il secondo posto nella classifica di DXOMark. Il sensore principale da 50 Megapixel (40 Mpixel per Honor 30 ...