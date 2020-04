Sci alpino, si ritirano le sorelle Fanchini! L’addio commosso di Elena e Nadia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Hanno annunciato oggi il ritiro, secondo quanto riportato sul sito della FISI, Elena e Nadia Fanchini, componenti della Nazionale femminile di sci alpino e tesserate per le Fiamme Gialle: le due sorelle hanno deciso di chiudere insieme le loro carriere ricche di successi. Nadia Fanchini, classe 1986, vanta 253 presenze in Coppa del Mondo, con due vittorie e tredici podi complessivi, oltre a due medaglie iridate in discesa e tredici titoli italiani: “Vivo questa nuova fase della mia vita in modo particolare per quanto sta succedendo in Italia e nel mondo. Ho cominciato a gareggiare con Elena e insieme finiamo. Il momento del ritiro dalle competizioni è comunque difficile, da atlete sappiamo che prima o poi arriva, però quando hai vissuto così tanti anni la attività che ami, ti rimane un po’ di tristezza nel cuore. E’ stata una carriera ... Leggi su oasport Sci alpino - Dominik Paris è diventato papà per la seconda volta : oggi è nato Lio

