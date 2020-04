Sarà un scuola cyber? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Quello che in venti anni non è riuscito al MIUR, lo ha fatto il Coronavirus in due settimane: la scuola italiana è diventata digitale, forse anche troppo. In ordine assolutamente sparso tutti gli istituti di ogni ordine e grado si sono lanciati sulle piattaforme più disparate non senza creare alla famiglie una serie di problemi "tecnologici" non trascurabili. In primo luogo i singoli docenti hanno avuto fin troppa autonomia nella scelta del sistema di "collaboration", con la necessità per la famiglie di configurare due, tre o anche quattro diversi sistemi. Nomi che, fino a poche settimane fa del tutto ignoti come Zoom, Moddle, Google Classrom, sono diventati assolutamente familiari. Non tutti poi dispongono di connessioni a banda larga (per molti anzi è piuttosto "stretta") con il risultato che seguire una lezione "live" è un incubo, soprattutto ... Leggi su panorama Coronavirus - come sarà la Fase 2 a Milano : “Doppi turni a scuola e negozi aperti la sera”

Come sarà la scuola toscana? «Più tempo pieno - più materne e 5mila assunzioni»

