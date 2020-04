Sabatini (ABI): per prestiti sopra 25mila euro serve tutela penale banche (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – I decreti Cura Italia e Liquidità hanno richiesto alle banche uno “sforzo enorme” visto che solo i prestiti da 25mila euro riguardano 3 milioni di soggetti. Lo ha detto il Direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, nel corso di un’audizione alla Commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario.“Le misure adottate dai due provvedimenti riguardano una platea enorme di potenziali beneficiari” ha sottolineato “solo le imprese e i professionisti che possono avere il finanziamento fino a 25mila euro sono 3 milioni, quindi viene chiesto uno sforzo enorme di risposta ed in tempi contenuti al comparto bancario”. Sabatini ha anche chiarito che non serve la presentazione del bilancio o della dichiarazione dei redditi per richiedere i prestiti fino a 25mila euro. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – I decreti Cura Italia e Liquidità hanno richiesto alleuno “sforzo enorme” visto che solo idariguardano 3 milioni di soggetti. Lo ha detto il Direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana, Giovanni, nel corso di un’audizione alla Commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario.“Le misure adottate dai due provvedimenti riguardano una platea enorme di potenziali beneficiari” ha sottolineato “solo le imprese e i professionisti che possono avere il finanziamento fino asono 3 milioni, quindi viene chiesto uno sforzo enorme di risposta ed in tempi contenuti al comparto bancario”.ha anche chiarito che nonla presentazione del bilancio o della dichiarazione dei redditi per richiedere ifino a. ...

