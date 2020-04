Recovery fund in bilico. Il Consiglio Ue verso la fumata nera. Non solo il muro sui Coronabond. Stallo pure sulla proposta francese (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’unica cosa certa è che in Europa le trattative sono sempre più complicate di come le dichiarazioni ufficiali, le strette di mano di circostanza (che in questo caso neanche ci sono perché i vertici in tempi di lockdown si svolgono in videoconferenza) e la tanto sbandierata solidarietà di facciata vogliano far credere. E quella di domani si appresta ad essere l’ennesima occasione mancata: nel Consiglio Ue, i 27 leader potrebbero rimandare ulteriormente qualsiasi decisione definitiva sul Fondo di ricostruzione e sui coronabond. Cioè sulle richieste avanzata sin dall’inizio dell’Italia ma anche da Francia, Portogallo e Spagna, come ricordato anche ieri nella sua informativa al Senato dal premier Giuseppe Conte: “La risposta comune dell’Europa deve essere ben più consistente di quanto finora prospettato, siamo ... Leggi su lanotiziagiornale Vertice UE - prende quota il Recovery Fund

Coronavirus - Italia a Bruxelles con una mediazione su recovery fund

Coronavirus : Boschi - ‘sostegno a Conte a Consiglio Ue - Recovery Fund e ok Mes’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’unica cosa certa è che in Europa le trattative sono sempre più complicate di come le dichiarazioni ufficiali, le strette di mano di circostanza (che in questo caso neanche ci sono perché i vertici in tempi di lockdown si svolgono in videoconferenza) e la tanto sbandierata solidarietà di facciata vogliano far credere. E quella di domani si appresta ad essere l’ennesima occasione mancata: nelUe, i 27 leader potrebbero rimandare ulteriormente qualsiasi decisione definitiva sul Fondo di ricostruzione e sui coronabond. Cioè sulle richieste avanzata sin dall’inizio dell’Italia ma anche da Francia, Portogallo e Spagna, come ricordato anche ieri nella sua informativa al Senato dal premier Giuseppe Conte: “La risposta comune dell’Europa deve essere ben più consistente di quanto finora prospettato, siamo ...

borghi_claudio : Nota bene: 'il recovery fund sarà il tema della discussione del consiglio europeo' Certo! Perché gli altri tre pun… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte parla ma non dice. #Mes, cedim… - fattoquotidiano : L’informativa. Il presidente del Consiglio a Camera e Senato per la riunione Ue di domani. Sul Recovery Fund: “Non… - leon96ify : RT @mastrobradipo: È l'asse con la Spagna che andrebbe coltivato Spain calls for €1.5tn EU recovery fund to ‘protect internal market’ http… - gjscco : RT @fattoquotidiano: L’informativa. Il presidente del Consiglio a Camera e Senato per la riunione Ue di domani. Sul Recovery Fund: “Non acc… -