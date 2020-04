Ranieri: “Non è etico scavalcare i cittadini, i tamponi servono a loro” (Di mercoledì 22 aprile 2020) I tamponi servono ai cittadini, i calciatori non possono scavalcarli, “non è etico”. Per Claudio Ranieri non è proprio il caso che il campionato riparta, “ci sono troppi morti, troppi contagiati”. Il tecnico della Sampdoria in un’intervista al Corriere della Sera invoca “prudenza”, e “giustizia sociale”: “Nessuno sa come reagisce il virus sul fisico di un atleta e se dovesse succedere qualcosa di grave chi se ne assumerebbe la responsabilità? La verità è che ci sono ancora troppi morti e troppi contagiati per ricominciare. Siamo una delle industrie più a rischio proprio perché il nostro è uno sport di contatto. E non vorrei che la fretta ci portasse a commettere degli errori”. Il protocollo per la ripresa stilato dalla Figc, per Ranieri, prevede uno scostamento ... Leggi su ilnapolista Ricciardi retwitta video di Trump ‘pungiball’. Salvini : “Deve dimettersi”. Ranieri Guerra : “Non fa parte dell’Oms”

Salvini replica a Conte sul Mes : “Non si usi il virus per svendere l’Italia a interessi stranieri”

Il Napoli vieta ai calciatori stranieri di lasciare l’Italia : “Non è produttivo che scappino” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Iai, i calciatori non possono scavalcarli, “non è”. Per Claudionon è proprio il caso che il campionato riparta, “ci sono troppi morti, troppi contagiati”. Il tecnico della Sampdoria in un’intervista al Corriere della Sera invoca “prudenza”, e “giustizia sociale”: “Nessuno sa come reagisce il virus sul fisico di un atleta e se dovesse succedere qualcosa di grave chi se ne assumerebbe la responsabilità? La verità è che ci sono ancora troppi morti e troppi contagiati per ricominciare. Siamo una delle industrie più a rischio proprio perché il nostro è uno sport di contatto. E non vorrei che la fretta ci portasse a commettere degli errori”. Il protocollo per la ripresa stilato dalla Figc, per, prevede uno scostamento ...

lorepregliasco : Covid 19, Ranieri Guerra chiarisce il ruolo di Ricciardi: 'Non ha niente a che fare con l'Oms'. - ros_raff : RT @napolista: Ranieri: “Non è etico scavalcare i cittadini, i tamponi servono a loro” Il tecnico della Samp al Corsera: Troppi morti e tro… - napolista : Ranieri: “Non è etico scavalcare i cittadini, i tamponi servono a loro” Il tecnico della Samp al Corsera: Troppi mo… - Fantacalcio : Ranieri: 'Il ritiro non farebbe bene ai calciatori. Tamponi? Non scavalchiamo i cittadini' - riktroiani : #Ranieri (#Sampdoria): 'Il calcio deve ripartire per ultimo. Fare i tamponi a tutti non sarebbe etico. -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri “Non Salvatore “Totò” Cascio: da attore prodigio ad imprenditore di successo ciociariaoggi.it