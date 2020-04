Proof of Concept, valorizzazione brevetti: bando Mise da 5,3 milioni di euro (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato il nuovo bando Proof of Concept dedicato a università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per finanziare programmi di valorizzazione di brevetti di loro proprietà. Con un budget di 5.3 milioni di euro, il bando mira a valorizzare i brevetti, innalzandone il livello di maturità tecnologica per renderli oggetto di azioni di sviluppo anche da parte del sistema industriale. I programmi possono essere inviati fino al 20 maggio 2020 (scadenza prorogata causa Covid19 rispetto quella iniziale prevista per il 20 aprile). Ciascun programma di valorizzazione può essere presentato da uno solo dei predetti soggetti oppure da più soggetti in forma congiunta. L’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ministero dello Sviluppo Economico () ha pubblicato il nuovoofdedicato a università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per finanziare programmi dididi loro proprietà. Con un budget di 5.3di, ilmira a valorizzare i, innalzandone il livello di maturità tecnologica per renderli oggetto di azioni di sviluppo anche da parte del sistema industriale. I programmi possono essere inviati fino al 20 maggio 2020 (scadenza prorogata causa Covid19 rispetto quella iniziale prevista per il 20 aprile). Ciascun programma dipuò essere presentato da uno solo dei predetti soggetti oppure da più soggetti in forma congiunta. L’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere ...

Il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato il nuovo bando Proof of Concept dedicato a università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS ...

Gotta, dapansutrile efficace nelle recidive

Dapansutrile, un inibitore orale dell’inflammasoma NLRP3, sembra essere efficace e sicuro nel trattamento delle recidive di gotta. Questo il responso di uno studio prelimimare (proof-of-concept) di ...

Il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato il nuovo bando Proof of Concept dedicato a università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS ...

Gotta, dapansutrile efficace nelle recidive

Dapansutrile, un inibitore orale dell'inflammasoma NLRP3, sembra essere efficace e sicuro nel trattamento delle recidive di gotta. Questo il responso di uno studio prelimimare (proof-of-concept) di ...