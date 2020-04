Petrolio, Texas Railroad Commission rimanda decisione su tagli produzione (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – La Railroad Commission del Texas, l’ente statale che regola l’industria dei combustibili fossili, ieri ha rimandato il voto sui tagli obbligatori alla produzione di Petrolio per rispondere alla crisi del settore. La richiesta era arrivata dai produttori di shale oil di medie dimensioni come Parsley Energy e Pioneer Natural Resources, in netto contrasto con la volontà delle grandi aziende energetiche, Exxon Mobil e Chevron in testa. La Commissione si è dichiarata in attesa del parere del procuratore generale dello Stato, Ken Paxton. Un rinvio che è stato cavalcato dai ribassisti e che va ad alimentare le indiscrezioni secondo le quali il Texas non taglierà la produzione nemmeno nei prossimi giorni. Intanto il WTI per il mese di giugno, sull’onda emotiva dei giorni scors, ha visto il prezzo crollare di un ulteriore 43% a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Ladel, l’ente statale che regola l’industria dei combustibili fossili, ieri hato il voto suiobbligatori alladiper rispondere alla crisi del settore. La richiesta era arrivata dai produttori di shale oil di medie dimensioni come Parsley Energy e Pioneer Natural Resources, in netto contrasto con la volontà delle grandi aziende energetiche, Exxon Mobil e Chevron in testa. Lae si è dichiarata in attesa del parere del procuratore generale dello Stato, Ken Paxton. Un rinvio che è stato cavalcato dai ribassisti e che va ad alimentare le indiscrezioni secondo le quali ilnonerà lanemmeno nei prossimi giorni. Intanto il WTI per il mese di giugno, sull’onda emotiva dei giorni scors, ha visto il prezzo crollare di un ulteriore 43% a ...

cafifal : RT @VenteItalia: #20Apr Ultimo aggiornamento da @ mette il prezzo del West Texas Intermediate (WTI) alle ore 16:46 a ben -16,00 $. Caduta s… - matteo_bonux : @Pt47220992 West Texas Intermediate o wti che costa meno di zero è il petrolio greggio estratto in Texas. In europa… - gaboiac : Chi ha comprato petrolio prodotto in Texas sul mercato dei futures (cioè in anticipo rispetto alla produzione) non… - gaboiac : Cushing è un piccolo villaggio dove si torva uno dei più grandi magazzini di stoccaggio del greggio nel Paese, quel… - ChiccoGalli : @borghi_claudio Comunque il Wti è il petrolio West Texas Intermediate,il vero prezzo lo fa il Brent,estratto nel Mare del Nord. -