Olanda verso lo stop definitivo al campionato (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo il Belgio, anche l'Olanda si appresta a chiudere anzitempo la stagione calcistica per il coronavirus. La federazione ha fatto sapere che "non intende riprendere" la Eredivisie alla luce della decisione del governo di prolungare il divieto di eventi pubblici fino al primo settembre, anche se si consulterà con l'Uefa prima di assumere una decisione definitiva. Il premier, Mark Rutte, ha espressamente parlato di stop al calcio professionistico fino a settembre. La Federazione olandese (Knvb) ha spiegato di non aver ancora annullato definitivamente le competizioni "a causa delle difficoltà finanziarie nel settore del calcio, dovute alla crisi scatenata dalla pandemia". Per venerdì è in programma una riunione dei club della Eredivisie per fare il punto della situazione. Ajax e ... Leggi su agi MotoGP - verso il rinvio i Gran Premi di Finlandia e d’Olanda

Olanda verso lo stop definitivo al campionato

Ue - dietro ai veti dell’Olanda si nasconde la corsa verso il governo : la maggioranza di Rutte è fragile e il falco Hoekstra studia da premier (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo il Belgio, anche l'si appresta a chiudere anzitempo la stagione calcistica per il coronavirus. La federazione ha fatto sapere che "non intende riprendere" la Eredivisie alla luce della decisione del governo di prolungare il divieto di eventi pubblici fino al primo settembre, anche se si consulterà con l'Uefa prima di assumere una decisione definitiva. Il premier, Mark Rutte, ha espressamente parlato dial calcio professionistico fino a settembre. La Federazione olandese (Knvb) ha spiegato di non aver ancora annullato definitivamente le competizioni "a causa delle difficoltà finanziarie nel settore del calcio, dovute alla crisi scatenata dalla pandemia". Per venerdì è in programma una riunione dei club della Eredivisie per fare il punto della situazione. Ajax e ...

ilpestifero : RT @klaatu29: L'Italia perde circa 6.3 B$ l'anno a causa dei paradisi fiscali, di cui 5.5 verso paesi EU: Irlanda, Belgio e Olanda. È accet… - Cesare14931834 : RT @AlienoGentile: Bene il #RecoveryFund. Bene la disponibilità di fatto incondizionata del #MES. Ora serve un’assunzione di responsabilità… - klaatu29 : L'Italia perde circa 6.3 B$ l'anno a causa dei paradisi fiscali, di cui 5.5 verso paesi EU: Irlanda, Belgio e Oland… - TommyBrain : RT @MarcoRizzoPC: Parliamo di questa #OLANDA, il cui governo è n.1 del NO alla solidarietà verso l'Italia e verso i paesi europei in diffic… - _kuball_ : @LupodiBrughiera @marioerdrago @kitta1979 In qualche modo il Portogallo sta giocando il ruolo della controparte Ola… -