Minaccia con ascia e martello gli ospiti di un centro di accoglienza: arrestato (Di mercoledì 22 aprile 2020) San Giorgio del Sannio: arrestato per estorsione un 28enne nigeriano, che da qualche giorno Minacciava con ascia e martello gli altri ospiti di un centro di accoglienza. I Carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio sono intervenuti all’interno di un centro di accoglienza straordinario, arrestando un cittadino extracomunitario 28enne di nazionalità nigeriana, alloggiato all’interno della stessa struttura ricettiva, per tentata estorsione. I militari hanno accertato che l’uomo, con alcuni utensili come un’ascia e un martello, da qualche giorno stava Minacciando gli altri ospiti del centro di accoglienza tentando di estorcere loro una somma di denaro pari a 50 euro ciascuno. I Carabinieri hanno constatato che il 28enne aveva da poco danneggiato le suppellettili di una stanza, dove due migranti si erano rifugiati per sottrarsi alla violenza e alle ... Leggi su 2anews Aida Nizar “arrestata per aver minacciato il fidanzato con in coltello”

Aida Nizar arrestata : avrebbe minacciato il suo fidanzato con un coltello

Aida Nizar arrestata in Spagna - avrebbe minacciato il fidanzato con un coltello (Di mercoledì 22 aprile 2020) San Giorgio del Sannio:per estorsione un 28enne nigeriano, che da qualche giornova congli altridi undi. I Carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio sono intervenuti all’interno di undistraordinario, arrestando un cittadino extracomunitario 28enne di nazionalità nigeriana, alloggiato all’interno della stessa struttura ricettiva, per tentata estorsione. I militari hanno accertato che l’uomo, con alcuni utensili come un’e un, da qualche giorno stavando gli altridelditentando di estorcere loro una somma di denaro pari a 50 euro ciascuno. I Carabinieri hanno constatato che il 28enne aveva da poco danneggiato le suppellettili di una stanza, dove due migranti si erano rifugiati per sottrarsi alla violenza e alle ...

missypippi : RT @ECRparty: La Cina è la nuova minaccia globale? Unisciti a noi Giovedi 23 Aprile alle 14.00 con Carlo Fidanza e ECR Party per discuter… - resistenzasvran : Bergamo, minaccia la moglie con spada e pugnale: tunisino arrestato per maltrattamenti - 23_piaui : @ForzaJuve1897_ @pinopao @willy_signori @SBertagna La sua fidanzata lo ha detto,e non si puo confondere una domenic… - oscurafenice45 : RT @BottaMktg: QUESTO GOVERNO CONSENTE TALE CRIMINE ?? Oltre ad aver montato una regia di terrore che serve solo ai 'signori' dei vaccini e… - FratellidItalia : RT @ECRparty: La Cina è la nuova minaccia globale? Unisciti a noi Giovedi 23 Aprile alle 14.00 con Carlo Fidanza e ECR Party per discuter… -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia con Minaccia e chiede soldi con ascia e martello, arrestato Ottopagine Arrestata Aida Nizar. Minacce col coltello, l'ex Grande Fratello nei guai

E’ stata arrestata e poi liberata. Lo riferiscono i media spagnoli, che scrivono testualmente: “E’ stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo ...

Nonostante l’emergenza Coronavirus, l’Europa spende 160 milioni di euro in armamenti

E non mancano, poi, le call quasi fantascientifiche: dall’ideazione di strumenti anche a pilotaggio remoto di immersione subacquea per rilevare, identificare, contrastare eventuali minacce ...

E’ stata arrestata e poi liberata. Lo riferiscono i media spagnoli, che scrivono testualmente: “E’ stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo ...E non mancano, poi, le call quasi fantascientifiche: dall’ideazione di strumenti anche a pilotaggio remoto di immersione subacquea per rilevare, identificare, contrastare eventuali minacce ...