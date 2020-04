Maltempo Sardegna: forti piogge, esondazioni e disagi in Gallura (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le forti piogge cadute da ieri sulla Sardegna hanno provocato allagamenti ed esondazioni in particolare in Gallura, nell’area dell’ex provincia di Olbia-Tempio, la più colpita nel 2013 dall’alluvione provocata dal ciclone Cleopatra. Ieri la Protezione civile regionale aveva emanato un avviso di avverse condizioni meteo valido fino alla tarda mattinata di oggi. A Olbia la piena del fiume Padrongianus ha danneggiato la condotta idrica che serve le località a sud del corso d’acqua, come segnalato dalla società Abbanoa, che ha annunciato l’attivazione del servizio sostitutivo di autobotte. I disagi interessano le zone costiere di Murta Maria, Porto Istana, Costa Corallina, Porto San Paolo, Costa Dorata e Porto Taverna. Tutto l’attraversamento fluviale è stato sommerso. Abbanoa ha avviato le verifiche sui lavori necessari ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : forte maltempo in Sardegna e al Sud [MAPPE e BOLLETTINI]

Allerta Meteo - ciclone sul Tirreno : forte maltempo in tutt’Italia - in Sardegna i fenomeni più estremi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lecadute da ieri sullahanno provocato allagamenti edin particolare in, nell’area dell’ex provincia di Olbia-Tempio, la più colpita nel 2013 dall’alluvione provocata dal ciclone Cleopatra. Ieri la Protezione civile regionale aveva emanato un avviso di avverse condizioni meteo valido fino alla tarda mattinata di oggi. A Olbia la piena del fiume Padrongianus ha danneggiato la condotta idrica che serve le località a sud del corso d’acqua, come segnalato dalla società Abbanoa, che ha annunciato l’attivazione del servizio sostitutivo di autobotte. Iinteressano le zone costiere di Murta Maria, Porto Istana, Costa Corallina, Porto San Paolo, Costa Dorata e Porto Taverna. Tutto l’attraversamento fluviale è stato sommerso. Abbanoa ha avviato le verifiche sui lavori necessari ...

DPCgov : ?? #AllertaGIALLA domani, #22aprile, in otto regioni italiane. ??? Temporali e forti raffiche di vento su gran parte… - zazoomblog : Maltempo Sardegna: forti piogge esondazioni e disagi in Gallura - #Maltempo #Sardegna: #forti #piogge - cagliaripad : Maltempo, allerta meteo in Sardegna: rischio temporali e nubifragi - vivere_sardegna : Gallura in ginocchio per il maltempo: “La piena del fiume Padrongianus ha portato via la condotta, siamo senza acqu… - UnioneSarda : #Sardegna - Maltempo a #Olbia, allagamenti e danni ai tetti dei palazzi -