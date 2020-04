Luciana Martinelli | giallo dopo l’autopsia Scomparsa e poi trovata nel Tevere | cosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La notizia del ritrovamento del cadavere di, sommerso nelle acque delha confermato la tragedia. L’identità della maestra di 27 anni,dalla sua abitazione di Pietralata nella notte tra il 3 e il 4 aprile, è stata resa ufficiale. In particolar modo un segno, il tatuaggio dell’impronta di un cane sulla spalla destra e i vestiti che indossava al momento dellagiorni trascorsi alla ricerca della donnae l’appello lanciato dai genitori della donna, grazie alla trasmissione Chi l’ha Visto, è emersa dapprima l’auto di, una Volkswagen nera con i sedili rossi, ridavanti il circolo Canottieri, sul LungoFlaminio, poi il corpo della donna nel. Una tragedia che vede come vittima, una giovane maestra di lingue in una scuola per bambini. ...