Louis di Cambridge compie 2 anni. Le nuove foto per festeggiarlo

laviniaorefici : Nato nel giorno di Shakespeare e di San Giorgio, patrono dell’Inghilterra, il 23 aprile compie 2 anni il principe L… - dreaminhogvarts : Scusate domani è il secondo compleanno del principino Louis perchè non abbiamo ancora la solita foto ufficiale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Cambridge

Vanity Fair Italia

Louis di Cambridge e l’omaggio a tutti quelli che sono impegnati nella lotta al Covid-19, ©Kensington Royal/Twitter Un’ulteriore foto del principino è stata invece pubblicata in esclusiva dal Daily ...«Fin quando ci sarà Kate Middleton in casa Cambridge, nessun compleanno di famiglia passerà senza una degna celebrazione». Ne è sicura la royal editor Katie Nicholl che, in vista della festa per le ...