La Francia ha chiesto ad Apple e Google di cambiare le loro politiche della privacy (Di mercoledì 22 aprile 2020) (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)Lo sviluppo di tecnologie per mappare e individuare i contagi è diventato uno dei punti focali della strategia di molti governi per affrontare la seconda fase dell’epidemia di Covid-19, cioè quella di convivenza con il virus. Sono molti i colossi dell’hi-tech che si stanno adoperando per offrire soluzioni di questo tipo: è il caso della collaborazione tra Google e Apple che stanno sviluppando un sistema di monitoraggio basato sull’impiego della tecnologia Bluetooth che rappresenta, come specificato dalle due aziende, la soluzione migliore per “contenere i contagi, nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti”. Ma per Cédric O, ministro del Digitale in Francia, questo non basta. In un’intervista rilasciata a Bloomberg News ha spiegato che se Apple e Google ... Leggi su wired Eurogruppo - trovato accordo : palla ai leader. Nelle conclusioni c’è il Recovery Fund chiesto da Francia e Italia. Gualtieri : “Messi sul tavolo Eurobond - tolte condizionalità Mes”. Gentiloni : “Ue è solidarietà” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)Lo sviluppo di tecnologie per mappare e individuare i contagi è diventato uno dei punti focalistrategia di molti governi per affrontare la seconda fase dell’epidemia di Covid-19, cioè quella di convivenza con il virus. Sono molti i colossi dell’hi-tech che si stanno adoperando per offrire soluzioni di questo tipo: è il casocollaborazione trache stanno sviluppando un sistema di monitoraggio basato sull’impiegotecnologia Bluetooth che rappresenta, come specificato dalle due aziende, la soluzione migliore per “contenere i contagi, nel pieno rispettosicurezza edegli utenti”. Ma per Cédric O, ministro del Digitale in, questo non basta. In un’intervista rilasciata a Bloomberg News ha spiegato che se...

NAntoniomaria : @ferrazza I governi di Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto trasparenza alla Cina per la diffusione del CO… - _IL_DIGA_ : Apple che ha detto di no pure al governo americano quando gli è stato chiesto di sbloccare dei telefoni per via di… - rob_arci : RT @GiulioTerzi: .@adolfo_urso:Ho chiesto che #DiMaio sia audito al #Copasir per capire come mai l’Italia non chieda trasparenza alla #Cina… - CiccioAmar82 : RT @GiulioTerzi: .@adolfo_urso:Ho chiesto che #DiMaio sia audito al #Copasir per capire come mai l’Italia non chieda trasparenza alla #Cina… - Barone781 : RT @GiulioTerzi: .@adolfo_urso:Ho chiesto che #DiMaio sia audito al #Copasir per capire come mai l’Italia non chieda trasparenza alla #Cina… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia chiesto La Francia ha chiesto ad Apple e Google di cambiare le loro politiche della privacy Wired.it La Francia ha chiesto ad Apple e Google di cambiare le loro politiche della privacy

Il ministro del Digitale Cèdric O ritiene che le regole sulla privacy delle due aziende non si conciliano con le esigenze di salute pubblica della “fase due”. La Francia vuole seguire l'esempio di ...

Conte, per nuovo dl non meno di 50mld Distanze e mascherine fino al vaccino

Solo allora potremo discutere se il relativo regolamento può essere o meno opportuno agli interessi nazionali».In merito al recovery Fund “appoggiamo la proposta francese avendo chiesto di integrarla ...

Il ministro del Digitale Cèdric O ritiene che le regole sulla privacy delle due aziende non si conciliano con le esigenze di salute pubblica della “fase due”. La Francia vuole seguire l'esempio di ...Solo allora potremo discutere se il relativo regolamento può essere o meno opportuno agli interessi nazionali».In merito al recovery Fund “appoggiamo la proposta francese avendo chiesto di integrarla ...