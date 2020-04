Keira Knightley rivela il suo “talento nascosto”: suona “Yesterday” dei Beatles con i denti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Per trascorrere il tempo in queste giornate di quarantena i vip le stanno provando tutte, dalla cucina agli esercizi fitness domestici fino ai balletti su TikTok e le social challenges (l’ultima è quella del cuscino usato come fosse un vestito). Ma c’è anche chi ne ha approfittato per rivelare un talento che finora aveva tenuto nascosto. È il caso di Keira Knightley, l’attrice de “I Pirati dei Caraibi”, c che si è esibita suonando “Yesterday” dei Beatles con i denti. Sì, proprio con i denti. Il video, pubblicato da Red Nose Day, è diventato virale sui social: nel filmato la si vede senza trucco, nella sua casa, mentre esegue il brano proprio con i denti, lasciando tutti di sorpresa. Il tutto per una buona causa: raccogliere fondi a sostegno della campagna #HopeFromHome, organizzata da Red Nose Day, per ... Leggi su ilfattoquotidiano A Dangerous Method - stasera su Cielo il film con Michael Fassbender e Keira Knightley

Keira Knightley/ La splendida attrice truffata su Instagram con un profilo fake

