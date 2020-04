Joshua Jackson è diventato papà: ancora segreto il nome della piccolina (Di mercoledì 22 aprile 2020) Pacey di Dawson's Creek, l'attore americano Joshua Jackson, sarebbe diventato per la prima volta papà. La moglie Jodie Turner-Smith avrebbe dato alla luce una bambina. A darne l'annuncio il magazine People, che sarebbe riuscito ad ottenere la soffiata direttamente dalla clinica nella quale mamma e bimba si trovano al momento.La coppia, molto riservata e gelosa della propria privacy, non aveva infatti raccontato della gravidanza in modo dettagliato, tanto che al momento sembrerebbe ancora segreto anche il nome della primogenita. Tuttavia, sappiamo per certo che il fiocco sia proprio rosa e che mamma e figlia stiano bene.Joshua Jackson è diventato papà: ancora segreto il nome della piccolina 22 aprile 2020 10:07. Leggi su blogo Joshua Jackson è diventato papà : nata la prima figlia con Jodie Turner-Smith (Di mercoledì 22 aprile 2020) Pacey di Dawson's Creek, l'attore americano, sarebbeper la prima volta papà. La moglie Jodie Turner-Smith avrebbe dato alla luce una bambina. A darne l'annuncio il magazine People, che sarebbe riuscito ad ottenere la soffiata direttamente dalla clinica nella quale mamma e bimba si trovano al momento.La coppia, molto riservata e gelosapropria privacy, non aveva infatti raccontatogravidanza in modo dettagliato, tanto che al momento sembrerebbeanche ilprimogenita. Tuttavia, sappiamo per certo che il fiocco sia proprio rosa e che mamma e figlia stiano bene.papà:il22 aprile 2020 10:07.

