“Io ho visto la morte in campo, ma ora dico di riprendere a giocare”: il pensiero dell’ex calciatore (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Io che ho rischiato di morire sul campo, dico che il calcio deve ripartire“. E’ il pensiero di Lionello Manfredonia, ex calciatore oggi 63enne. Durante un Roma-Bologna del 30 dicembre 1989 il suo cuore si fermò e fu salvo per miracolo, ma quel giorno smise di giocare. “E’ importante riprendere lo sport in generale – dice al Corriere dello Sport – con un passaporto biologico che certifichi che sia tutto a posto. Se un atleta è in salute e si prendono tutte le precauzioni possibili si potrebbe ricominciare senza pubblico. I bilanci delle società di Serie A sono quasi tutti in rosso, ci sono interessi enormi. Sarebbe meglio finire la stagione anche un po’ più avanti, l’importante è che si assegnino i titoli sul campo”.L'articolo “Io ho visto la morte in campo, ma ora dico di ... Leggi su calcioweb.eu “Io medico italiano vi dico : non ho mai visto nulla di simile” - la testimonianza dell’anestesista al Nyt (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Io che ho rischiato di morire sulche il calcio deve ripartire“. E’ ildi Lionello Manfredonia, ex calciatore oggi 63enne. Durante un Roma-Bologna del 30 dicembre 1989 il suo cuore si fermò e fu salvo per miracolo, ma quel giorno smise di giocare. “E’ importantelo sport in generale – dice al Corriere dello Sport – con un passaporto biologico che certifichi che sia tutto a posto. Se un atleta è in salute e si prendono tutte le precauzioni possibili si potrebbe ricominciare senza pubblico. I bilanci delle società di Serie A sono quasi tutti in rosso, ci sono interessi enormi. Sarebbe meglio finire la stagione anche un po’ più avanti, l’importante è che si assegnino i titoli sul”.L'articolo “Io holain, ma oradi ...

CalcioWeb : 'Io ho visto la morte in campo, ma ora dico di riprendere a giocare': il pensiero dell'ex calciatore - - mavrtij : come si chiama sto film e perché io non l’ho mai visto - DepressoIl : RT @malatempora__: Visto che siamo in tema di richieste nei palinsesti, io la butto lì... - yoonstouch : @bjketh avevo capito ???????? però però una mia mutual mi ha detto che ha visto 3 minuti, quindi forse quella che va a… - jeffoncehp : @ginnyoncehp //io ho letto troppe ff..ne ho visto di ogni, anche Ginny con Lucius?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Io visto Coronavirus, Boeri: “Via dalle città, nei vecchi borghi c’è il nostro futuro" La Repubblica