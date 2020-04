"In Portogallo Covid-19 contenuta grazie ai medici di base, in Italia li hanno abbandonati" (Di mercoledì 22 aprile 2020) “In Italia i medici di base sono stati lasciati soli nell’emergenza Coronavirus. Qui, in Portogallo, non è successo. Il nostro sistema di cure primarie ci ha consentito di affrontare in modo diverso, e più efficace, la crisi Covid-19”. Risponde al telefono in un momento di pausa dal lavoro il dottor Martino Gliozzi. 37 anni, originario di Imola, vive in Portogallo dal 2009. Dal 2015 è coordinatore Unidade de Saúde Familiar di Baixa, quartiere centrale e multietnico di Lisbona. Con lui altri colleghi con una caratteristica che colpisce: nessuno, a parte lui, ha più di 35 anni.Le unità di salute portoghesi sono delle equipe che svolgono, in sostanza, la funzione dei nostri medici di famiglia. Nate già da decenni, esistono nella forma attuale dal 2007. “Siamo squadre di medici, infermieri, psicologi e assistenti ... Leggi su huffingtonpost Il Covid-19 colpisce anche Cristiano Ronaldo : bloccato in Portogallo (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Indisono stati lasciati soli nell’emergenza Coronavirus. Qui, in, non è successo. Il nostro sistema di cure primarie ci ha consentito di affrontare in modo diverso, e più efficace, la crisi-19”. Risponde al telefono in un momento di pausa dal lavoro il dottor Martino Gliozzi. 37 anni, originario di Imola, vive indal 2009. Dal 2015 è coordinatore Unidade de Saúde Familiar di Baixa, quartiere centrale e multietnico di Lisbona. Con lui altri colleghi con una caratteristica che colpisce: nessuno, a parte lui, ha più di 35 anni.Le unità di salute portoghesi sono delle equipe che svolgono, in sostanza, la funzione dei nostridi famiglia. Nate già da decenni, esistono nella forma attuale dal 2007. “Siamo squadre di, infermieri, psicologi e assistenti ...

HuffPostItalia : 'In Portogallo Covid-19 contenuta grazie ai medici di base, in Italia li hanno abbandonati' - fanpage : Così il Portogallo è riuscito ad arginare la diffusione del Covid-19 - donpas52 : RT @HuffPostItalia: 'In Portogallo Covid-19 contenuta grazie ai medici di base, in Italia li hanno abbandonati' - prestia_fabio : RT @HuffPostItalia: 'In Portogallo Covid-19 contenuta grazie ai medici di base, in Italia li hanno abbandonati' - pagani_fabio : RT @HuffPostItalia: 'In Portogallo Covid-19 contenuta grazie ai medici di base, in Italia li hanno abbandonati' -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Covid "In Portogallo Covid-19 contenuta grazie ai medici di base, in Italia li hanno abbandonati" L'HuffPost Coronavirus, le proposte dell’imprenditore De Masi per far ripartire la Calabria

Oggi il coronavirus ha fatto anche emergere quelle primordiali differenze culturali e ... In questo modo, così come ad esempio avviene oggi in Irlanda, in Portogallo con l’Isola di Madeira, e nella ...

Milan, Rebic felice in rossonero: vuole restare

Lo è il Diavolo che ha riscoperto un nuovo bomber nonché un trascinatore assoluto, lo è il club tedesco che incasserà un bel tesoretto e nel frattempo si gode il rendimento del portoghese ... la crisi ...

Oggi il coronavirus ha fatto anche emergere quelle primordiali differenze culturali e ... In questo modo, così come ad esempio avviene oggi in Irlanda, in Portogallo con l’Isola di Madeira, e nella ...Lo è il Diavolo che ha riscoperto un nuovo bomber nonché un trascinatore assoluto, lo è il club tedesco che incasserà un bel tesoretto e nel frattempo si gode il rendimento del portoghese ... la crisi ...