Il nuovo Call of Duty sarà ambientato in Vietnam e uscirà in autunno? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Call of Duty: Modern Warfare e la sua battle royale, Call of Duty: Warzone, stanno avendo un grande successo, proprio come vi aspettereste dalla serie. Ma il 2020 è un altro anno, e questo significa che un altro Call of Duty sicuramente arriverà. Non è stato ancora rivelato nulla di ufficiale, ma in rete già circolano voci sul prossimo Call of Duty e oggi sono arrivate nuove informazioni da una delle fonti più affidabili del settore. Jason Schreier (il noto giornalista passato a Bloomberg), ha risposto ad alcune domande sul prossimo titolo della serie. Innanzitutto, sembra che il gioco stia ancora puntando a un'uscita nel periodo autunnale. Schreier, però,contraddice alcune voci precedenti, che volevano il nuovo COD come un reboot della sottoserie Black Ops. Il giornalista crede anche che il gioco sarà ambientato in Vietnam.Leggi altro... Leggi su eurogamer Scovato nuovo glitch in Call of Duty Warzone - avversari invincibili in battaglia

Call of Duty : Warzone celebra i 50 milioni di giocatori e un successo incredibile con un nuovo video

