"Ha violato le regole della quarantena". Bianca Guaccero, disastro Salemi a Pronto detto fatto (in diretta): costretta a intervenire (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il caso Giulia Salemi agita Pronto detto Fatto, la versione via Instagram del programma condotto da Bianca Guaccero improvvisata durante questa quarantena. Qualcuno.ha accusato l'ex protagonista del Grande Fratello di aver ospitato un truccatore a casa, contravvenendo alle regole dell'isolamento da coronavirus. Stessa accusa rivolta, qualche tempo fa, proprio alla Guaccero. "Non è così, ragazzi, la signorina si sa truccare anche da sola!”, ha ribattuto Bianca difendendo la Salemi. La diretta interessata aveva rivelato: "Devo ammettere che alcune volte Matteo, il mio best friend, mi trucca. Sa fare veramente di tutto”. Evidentemente, la sua rivelazione si riferisce ai tempi "normali", che di certo non sono questi. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? accusa "Pierpaolo Sileri ha violato le regole" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il caso GiuliaagitaFatto, la versione via Instagram del programma condotto daimprovvisata durante questa. Qualcuno.ha accusato l'ex protagonista del Grande Fratello di aver ospitato un truccatore a casa, contravvenendo alledell'isolamento da coronavirus. Stessa accusa rivolta, qualche tempo fa, proprio alla. "Non è così, ragazzi, la signorina si sa truccare anche da sola!”, ha ribattutodifendendo la. La diretta interessata aveva rivelato: "Devo ammettere che alcune volte Matteo, il mio best friend, mi trucca. Sa fare veramente di tutto”. Evidentemente, la sua rivelazione si riferisce ai tempi "normali", che di certo non sono questi.

