Guardia S., in occasione del 25 aprile ecco l’iniziativa “Liberi Tutti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Di seguito un comunicato stampa riguardante un’iniziativa intrapresa dal comune di Guardia Sanframondi nell’ambito dei festeggiamenti per la festa della Liberazione. “In vista della festa della Liberazione del 25 aprile, quest’anno abbiamo pensato di raggiungervi “a casa”, sotto i vostri balconi, portando la nostra idea di comunità, di celebrazione, di “liberazione”, di libertà.L’idea è quella di “avvicinare” le persone attraverso i pensieri, i disegni, le parole. Distribuiremo a tutti i bambini ed i ragazzi della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle scuole medie, dei cartoncini e dei pastelli per impegnarli ne “La Battaglia dei pastelli”.Il 25 aprile 1945 finiva la guerra e i testimoni che ancora ne parlano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanframondi (Bn) – Di seguito un comunicato stampa riguardante un’iniziativa intrapresa dal comune diSanframondi nell’ambito dei festeggiamenti per la festa della Liberazione. “In vista della festa della Liberazione del 25, quest’anno abbiamo pensato di raggiungervi “a casa”, sotto i vostri balconi, portando la nostra idea di comunità, di celebrazione, di “liberazione”, di libertà.L’idea è quella di “avvicinare” le persone attraverso i pensieri, i disegni, le parole. Distribuiremo a tutti i bambini ed i ragazzi della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle scuole medie, dei cartoncini e dei pastelli per impegnarli ne “La Battaglia dei pastelli”.Il 251945 finiva la guerra e i testimoni che ancora ne parlano ...

forestale82 : 13.04.2020 - filmato della Guardia Costiera, in occasione dell'emergenza Coronavirus - Brownfox_51 : @Yi_Benevolence Purtroppo sono fin troppo furbi, ogni occasione è buona per mettere le mani in miniere di dati 'a g… - EsercitoParenzo : @gisellaruccia A me hanno fermato tre volte. Sempre con tesserino medico esposto (in una occasione anche quello per… - CarpinMartino : RT @filippo_procino: @DaliaDaliaanfo Ogni occasione è buona per mettere in dubbio il 25 aprile. Questo perché è il giorno della loro sconfi… - salvatorepereta : RT @filippo_procino: @DaliaDaliaanfo Ogni occasione è buona per mettere in dubbio il 25 aprile. Questo perché è il giorno della loro sconfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia occasione Guardia S., in occasione del 25 aprile ecco l'iniziativa "Liberi Tutti" anteprima24.it Cremona, intensificazione dei controlli in occasione del 25 aprile e del primo maggio

Cremona, 21 aprile 2020 - L’emergenza è ancora in atto e non è possibile abbassare la guardia, non ancora. Per questo motivo stamattina, in videoconferenza dalla Prefettura, si è riunito il Comitato ...

Il video messaggio di Rocío Muñoz Morales per la giornata nazionale della salute della donna

Non abbassare la guardia sul fronte della prevenzione e della cura delle principali patologie femminili, nonostante il momento particolare legato all'emergenza coronavirus. Questo è il messaggio ...

Cremona, 21 aprile 2020 - L’emergenza è ancora in atto e non è possibile abbassare la guardia, non ancora. Per questo motivo stamattina, in videoconferenza dalla Prefettura, si è riunito il Comitato ...Non abbassare la guardia sul fronte della prevenzione e della cura delle principali patologie femminili, nonostante il momento particolare legato all'emergenza coronavirus. Questo è il messaggio ...